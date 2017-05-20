Ереван, 20 мая, 2017, 20:22 — ИА Регнум. Официальный Ереван и Степанакерт, армянские политики и политологи приветствуют заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ и МИД России, в которых международные посредники впервые за последние годы указали на сторону, которая нарушила режим прекращения огня на линии соприкосновения войск в Нагорном Карабахе.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Речь идёт о заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ 18 мая, в котором дипломаты отмечают: «Согласно информации, полученной из нескольких достоверных источников, 15 мая вооруженные силы Азербайджана выпустили ракету, которая пересекла линию соприкосновения в зоне карабахского конфликта, нанеся удар по военной технике, находящейся по ту сторону линии соприкосновения. Вечером 16 мая и до 17 мая, армянские вооруженные силы вели ответный огонь из минометов различного калибра. Действия обеих сторон представляют собой значительные нарушения режима прекращения огня и вызывают тревогу».

Отметив, что поступают противоречивые сообщения о потерях сторон, посредники добавляют, что и они, и офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ продолжают собирать информацию с тем, чтобы составить более полное и точное представление о текущей ситуации.

«Сопредседатели осуждают последние нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана и призывают стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта», — отмечается в заявлении.

Практически с аналогичным заявлением ранее 18 мая выступил МИД России, назвав свою позицию «принципиальной».

По мнению заместителя руководителя аппарата президента Нагорного Карабаха Давида Бабаяна, заявления в этой форме должны быть продолжительными, чтобы оказать влияние. «Международное сообщество уже пытается придать новое качество как сохранению режима прекращения огня, так и взаимоотношениям с Азербайджаном, что можно только приветствовать. Я считаю, что это должно быть отрезвляющим фактором», — сказал Бабаян в эфире радио «Азатутюн».

Официальный Ереван также отреагировал на указанные заявления. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил, что нестандартное заявление сопредседателей МГ ОБСЕ четко указывает на виновную сторону. По его словам, Азербайджан продолжает грубо нарушать трехсторонние соглашения о перемирии, а договоренности, достигнутые на двух встречах, состоявшихся после апрельской агрессии 2016 года, до сих пор не выполняются.

Армянские эксперты отмечают, что за последнее время это первый случай, когда ОБСЕ и Россия четко заявляют, что причиной роста напряженности являются действия Азербайджана.

По мнению политолога Александра Искандаряна, это открытое проявление пренебрежения со стороны международного сообщества по отношению к Азербайджану. По мнению политолога, Азербайджану дают понять, что нельзя одной рукой вести переговоры, а другой — стрелять. А Азербайджан, по его мнению, обостряет ситуацию на границах, поскольку у него есть серьезные экономические проблемы.

По оценке политолога Степана Григоряна, заявление посредников является позитивным, но не идеальным, поскольку в нем обе стороны призываются воздержаться от агрессии. По словам Григоряна, причиной этого заявления является то, что на переговорах Азербайджан выступает с предусловиями, что подрывает и делает бессмысленными усилия сопредседателей Минской группы.

Политолог считает, что это заявление, во всяком случае на ближайший период, будет играть для Азербайджана сдерживающую роль, но инциденты на границе не прекратятся.

Принимая во внимание позитивные отклики из Армении следует отметить, что беспрецедентными являются как заявления международных посредников, так и развитие событий за которыми последовали адресные заявления.

15 мая министерство обороны Азербайджана заявило, что управляемой ракетой поразило зенитный ракетный комплекс «Оса», принадлежащий «армянским вооруженным силам». Сообщение азербайджанского ведомства сопровождалось видеозаписью. Министерство обороны НКР подтвердило «частичное повреждение военной техники».

В истории противостояния — это первый случай, когда нападающая сторона заявляет об этом, при этом распространяя видеозапись случившегося, а пострадавшая сторона, хоть и не полностью, но подтверждает произошедшее.

По мнению обозревателя организации «Союз информированных граждан» Ваге Гукасяна, на нынешнем этапе карабахского конфликта сообщения конфликтующих сторон всегда противоречат друг другу. Полученная из Степанакерта (также из Еревана) информация всегда противоречит распространенным сообщениям Баку и наоборот.

«Со стороны международной общественности противоречащая информация воспринимается соответственно, чему и следуют безадресные заявления о необходимости сохранения режима прекращения огня. По крайней мере потому, что Минская группа ОБСЕ не имеет каких-либо полномочий для выяснения действительности и не может сказать, что одна сторона говорит правду, а другая — лжет», — пишет Гукасян.

В этом случае, однако, создалась ситуация, когда азербайджанская и армянская стороны выступили с идентичной друг другу информацией, которая была закреплена также фактическими объективными доказательствами (видеозаписями). То есть, другими словами, события 15−17 мая были объективно представлены международному сообществу, чему сразу последовала адресованная четкая реакция.

«Вышеуказанное заявление Минской группы ОБСЕ означает, что объективность информации с линии соприкосновения в зоне конфликта имеет стержневое значение для процесса урегулирования.

Договоренности о механизмах доверия и расследования инцидентов, принятые после апрельской войны 2016 года в Вене и Санкт-Петербурге, подразумевают утверждение такого явления, когда во время любого подобного инцидента будет представлена четкая информация о нападающей стороне.

Этому направлено также расширение офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, что позволит проводить более детальные мониторинги на линии соприкосновения и расследовать инциденты.

И хотя азербайджанская сторона, судя по всему, не желает давать Минской группе ОБСЕ механизмов расследования инцидентов, однако, это является единственным способом сокращения числа кровопролитных инцидентов на границе и единственной возможностью слышать целенаправленную международную критику», — резюмирует эксперт.