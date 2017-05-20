Симферополь, 20 мая, 2017, 20:10 — ИА Регнум. В Крыму и Севастополе нет дефицита электроэнергии. Растущую потребность в электричестве полуостров покроет за счёт развития местной генерации. Об этом заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер заявил 20 мая в Севастополе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Rk.gov.ru Строительство Симферопольской ТЭС

«Сейчас нет дефицита энергоснабжения Крыма. Но для необходимости гарантированного электроснабжения всех потребителей Крыма рассматривается проект локальной генерации в Крыму. Одна из площадок — город Саки. Готовится нормативно-правовая база для принятия такого решения», — сказал Текслер.

При этом он подчеркнул, что развивающаяся экономика полуострова потребует увеличения энергомощности.

«Есть задача электрификации на железной дороге, которая появилась после всех решений, связанных со строительством тепловых станций (Симферопольской и Севастопольской ТЭС — прим. ИА REGNUM ). Есть ряд других решений, направленных на рост экономики Крыма. Поэтому эта потребность обоснована», — добавил замминистра.

Он подтвердил информацию Крымского Минтопэнерго об отставании в графике строительства двух ТЭС в Крыму и Севастополе. Текслер добавил, что информация «о статусе реализации проекта» будет подготовлена позднее, не назвав точных сроков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь с 21 на 22 ноября 2015 года в Херсонской области Украины экстремисты подорвали ЛЭП, подающие электричество в Крым. С этого дня и началась энергетическая блокада полуострова Украиной, впоследствии получившая название «крымский блэкаут».

Первые две ветки энергомоста «Кубань — Крым» начали работу в конце 2015 года, весной 2016-го были введены ещё две ветки энергомоста. Они позволили максимально минимизировать отключения электроэнергии на полуострове.