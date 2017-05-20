Калуга, 20 мая, 2017, 19:27 — ИА Регнум. «1917 — 2017: Духовный выбор России» — такова главная тема XII летней сессии Оптинского форума, посвящённого 100-летию февральского и октябрьского переворотов, в корне изменивших судьбу страны. Пленарное заседание форума открылось сегодня, 20 мая, в Калуге. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Фото пресс-службы калужской епархии На пленарном заседании XII летнего Оптинского форума в Калуге

После молебна, с вступительным словом выступил председатель Оптинского форума, глава калужской митрополии, председатель издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский Климент.



«Мы должны найти пути, чтобы донести до людей, не осуждать, а предупредить ту опасность, если человек оставляет Бога. Ведь причины революции — отказ от своих культурных ценностей, забвение Бога», — сказал митрополит Калужский и Боровский Климент.



Он также рассказал о работе XII летней сессии Оптинского форума 19 мая в Москве. Архипастырь поблагодарил всех участников встречи в столице за работу, отметив, что там прозвучали весьма важные доклады.

Фото пресс-службы калужской епархии Священнослужители

Первым выступлением на форум в Калуге стал доклад профессора Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, председателя Гоголевской комиссии научного совета Российской академии наук Владимира Воропаева.

Свои доклады также представили генеральный директор калужского областного музея — заповедника Виталий Бессонов по теме — «Калужская альтернатива» — о событиях 1917 года на территории калужского региона. Выступление руководителя епархиального отдела по изучению истории епархии XX века и канонизации, протоиерея Андрея Безбородова называлось «1917−2017 гг. Потери и обретения».

В работе Оптинского форума 2017 года на калужской земле принимают участие представители российских регионов, которые говорили о своем видении причин революций 1917 года и их влияния на православную церковь.



В рамках общественно-церковного проекта, участники форума посетили Воротынский женский монастырь, где состоялось торжественное богослужение с участием архиереев калужской митрополии. Ждут гостей форума в Оптиной Пустыни и в обители Спас-на-Угре.

Напомним, Оптинский форум ежегодно проходит по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Основная задача Оптинского форума — рассмотрение путей решения совместными усилиями гражданского общества, Русской Православной Церкви и структур власти духовно-нравственных проблем в обществе, семье и государстве с использованием традиционного духовного и культурного наследия России.