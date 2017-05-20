Харьков, Украина, 20 мая, 2017, 19:16 — ИА Регнум. На Украине неизвестный из пневматического оружия обстрелял троллейбус. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщил директор Департамента по делам информации и связям с общественностью горсовета Харькова Юрий Сидоренко.

Hustvedt Пневматический пистолет

ЧП произошло в субботу, 20 мая, в районе остановки Педуниверситет в Харькове.

«Опять обстреляли троллейбус, — сообщил Сидоренко. — Слава Богу, без жертв, повреждены только окно салона и окно двери. Предположительно, пневматика».

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят по данному факту проверку.