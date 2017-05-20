Москва, 20 мая, 2017, 18:59 — ИА Регнум. Российская Федерация направила в орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) запрос на проведение консультаций из-за постоянно вводимых Украиной санкций против страны. Об этом, как передает ПРАЙМ, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в кулуарах министерской встречи АТЭС.

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«Россия направила в орган по разрешению споров ВТО и правительству Украины запрос на проведение консультаций в связи с постоянно вводимыми, начиная с 2014 года, ограничениями», — говорит министр.

По его словам, число антироссийских мер свидетельствуют о том, что «Украина системно и сознательно нарушает свои международные обязательства, игнорируя правила международной торговли, другие нормы международного права».

При этом Орешкин добавил, что некоторые из мер официального Киева не просто не защищают экономику Украины, а, напротив, создают для нее дополнительные проблемы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 мая власти Украины сообщили о введении антидемпинговых пошлин на ввоз шоколадных изделий, произведенных на территории Российской Федерации. Отмечалось, что пошлины на ввоз шоколада, произведенного на территории России, на Украину устанавливаются в размере 31,3% сроком на пять лет.