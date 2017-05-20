Санкт-Петербург, 20 мая, 2017, 18:57 — ИА Регнум. На Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга сегодня, 20 мая, прошла церемония захоронения в братской могиле неопознанных останков жертв авиакатастрофы А321 над Синайским полуостровом, но часть фрагментов останков продолжает оставаться у египетской стороны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила председатель Совета Благотворительного фонда «Рейс 9268» Ирина Захарова, лишившаяся в этой катастрофе единственной дочери.

Chamieiniibet В память погибших

По прошествии 1,5 лет Следственный комитет России дал согласие на погребение фрагментов останков, которые невозможно было идентифицировать даже с помощью самых современных методов генетической экспертизы.

По словам Ирины Захаровой, всего сегодня в братской могиле было захоронено 715 фрагментов останков. Из 224 погибших пассажиров шестеро до сих пор остаются неопознанными. «Неизвестное количество фрагментов останков продолжает находиться в Египте. О том, когда их вернут, нам ничего не известно, не сообщают», — отметила она.

Церемония захоронения прошла при участии родственников погибших, а также членов правительства города, депутатов и представителей МЧС. «Присутствует порядка 400 родственников жертв погибших», — рассказала Захарова.

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Напомним, в результате крушения над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года самолета А321 авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, погибли все 224 человека, находившиеся на борту, включая семерых детей. Самолёт в результате взрыва разгерметизировался, и люди погибли в воздухе от баротравм, испытав несовместимые с жизнью перегрузки. Большинство из них были жителями Санкт-Петербурга и Ленобласти. Причиной трагедии, по данным специалистов ФСБ России, стал теракт, ответственность за который взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Как писало ИА REGNUM, ранее Смольный согласовал строительство храма на тысячу прихожан в память о погибших пассажирах А321, однако против этого выступила группа жителей микрорайона «Балтийская жемчужина», и от этих планов было решено отказаться.

Мемориал в память о погибших появится в октябре 2017 года в Ленинградской области. В годовщину трагедии в 2016 году на Румболовской горе во Всеволожске был установлен закладной камень мемориала «Сад памяти».

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