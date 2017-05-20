Берлин, 20 мая, 2017, 18:34 — ИА Регнум. 20 мая на стадионе «Альянц-Арена» был разыгран матч 34-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Бавария» и «Фрайбург». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу «мюнхенцев».

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В дебюте матча голландский вингер Арьен Роббен открыл счет крученым ударом в дальнюю шестерку с угла штрафной — 1:0. Ассистом отметился Хаби Алонсо.

В середине второго тайма чилийский хавбэк Артуро Видаль удвоил преимущество хозяев после ассиста Альена Роббен — 2:0.

Через 3 минуты немецкий форвард Нильс Петерсен сократил отставание в счете после ассиста Винченцо Грифо — 2:1.

В самом конце встречи Франк Рибери забил третий мяч «Баварии» после ассиста Арьена Роббена — 3:1.

Через 4 минуты немецкий опорный полузащитник Джошуа Киммих довел счет до разгромного — 4:1. Ассистом отметился Роберт Левандовски.

Статистика матча («Бавария"/"Фрайбург»)

Удары 23/12

Удары в створ 11/7

Владение 63%/37%

Фолы 10/10

В заключительном туре Бундеслиги «Бавария» набрала 82 очка. «Фрайбург» на данный момент идет на 6-м месте с 48-ю очками.

Составы на матч:

«Бавария»: Штарке, Боатенг, Бернат, Лам, Алаба, Алонсо, Роббен, Видаль, Мюллер, Коман, Левандовски.

«Фрайбург»: Шволов, Игнёвски, Гульде, Кемпф, Гюнтер, Франц, Хаберер, Хефлер, Грифо, Нидерлехнер, Филипп.

Главный арбитр матча: Йохен Дреес.

Предупреждения: Видаль — 53.

Голы: Роббен 4 — 1:0, Видаль 73 — 2:0, Петерсен 76 — 2:1, Рибери 90+1 — 3:1, Киммих 90+5 — 4:1.