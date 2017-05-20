Берлин, 20 мая, 2017, 18:32 — ИА Регнум. 20 мая на стадионе «Фолькспаркштадион» был разыгран матч 34-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Гамбург» и «Вольфсбург». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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На 23-й минуте немецкий центральный защитник Робин Кнохе открыл счет ударом головы после подачи Себастьяна Юнга — 0:1.

Через 9 минут сербский вингер Филип Костич сравнял счет ударом в левый нижний угол после ассиста Льюиса Холтби — 1:1.

В конце матча немецкий форвард Джан-Лука Вальдшмидт вывел свою команду вперед ударом головы после подачи Филипа Костича — 2:1.

Статистика матча («Гамбург"/"Вольфсбург»)

Удары 5/8

Удары в створ 3/5

Владение 50%/50%

Фолы 12/17

«Гамбург» закончил сезон на 13-м месте с 38-ю очками. «Волки» опустились на 16-ю строчку с 37-ю очками.

Составы на матч:

«Гамбург»: Матения, Пападопулос, Маврай, Остжолек, Сакаи, Холтби, Костич, Экдаль, Мюллер, Юнг, Вуд.

«Вольфсбург»: Кастельс, Волльшайд, Герхардт, Юнг, Кнохе, Нтеп, Блащиковски, Малли, Густаво, Гилавоги, Гомес.

Главный арбитр матча: Мануэль Грефе.

Предупреждения: Сакаи — 25, Гилавоги — 36, Виейринья — 59, Пападопулос — 80, Кастельс — 90, Грегориш — 90.

Голы: Кнохе 23 — 0:1, Костич 32 — 1:1, Вальдшмидт 88 — 2:1.