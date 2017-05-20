Берлин, 20 мая, 2017, 18:27 — ИА Регнум. 20 мая на стадионе «Олимпийский Стадион» был разыгран матч 34-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Герта» и «Байер-04». Матч завершился со счетом 2:6 в пользу гостей.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте матча мексиканский форвард Хавьер Эрнандес открыл счет ударом «парашютом» через вратаря — 0:1.

На 31-й минуте немецкий хавбэк Кай Хавец удвоил преимущество гостей мощным ударом из-за пределов штрафной после ассиста Чичарито — 0:2.

В конце тайма Хавец оформил дубль после ассиста Юлиана Брандта — 0:3.

На 64-й минуте немецкий форвард Штефан Кисслинг довел счет до разгромного ударом с пенальти — 0:4.

На 71-й минуте немецкий вингер Митчель Вайзер «размочил» счет — 1:4. Ассистом отметился Саломон Калу.

Через 10 минут чилийский полузащитник Чарлес Арангис забил пятый мяч «Байера» ударом с пенальти — 1:5.

На 86-й минуте тунисский форвард Сами Аллаги забил 7-й мяч в матче ударом с пенальти — 2:5.

В самом конце встречи финский форвард Йоэл Похьянпало забил последний мяч после ассиста Данни да Кошты — 2:6.

Статистика матча («Герта"/"Байер-04»)

Удары 12/14

Удары в створ 5/11

Владение 49%/51%

Фолы 17/13

«Герта» осталась на 5-й строчке с 49-ю очками. «Байер» остался на 12-й строчке, набрав 41 очко.

Составы на матч:

«Герта»: Ярстейн, Пекарик, Платтенхард, Брукс, Торунарига, Дарида, Эссвайн, Родригес, Вайзер, Калу, Ибишевич.

«Байер-04»: Лено, Та, Едвай, Венделл, Хенрикс, Баумгартлингер, Брандт, Арангис, Хавец, Эрнандес, Кисслинг.

Главный арбитр матча: Дениз Айтекин.

Предупреждения: Родригес — 12, Ибишевич — 36, Венделл — 60, Дарида — 64.

Голы: Эрнандес 5 — 0:1, Хавец 31 — 0:2, Хавец 45 — 0:3, Кисслинг (пен) 64 — 0:4, Вайзер 71 — 1:4, Арангис 81 — 1:5, Аллаги 86 — 2:5, Похьянпало 90 — 2:6.