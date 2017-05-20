Москва, 20 мая, 2017, 18:26 — ИА Регнум. Российская Федерация откажется от модернизации старых образцов вооружения. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин в интервью программе «Вести в субботу».

Government.ru Дмитрий Рогозин

«Модернизация — это такое же нормальное явление, как создание новых образцов, — говорит вице-премьер РФ. — Но модернизации не должно быть бесконечное множество. Три, четыре, не более, иначе это останавливает создание новой программы вооружения».

По его словам, новая программа вооружения — это инновационная программа, которая включает в себя создание интеллектуального оружия и автоматических систем управления.

Рогозин также добавил, что в России завершается разработка новых беспилотных наземных и воздушных машин, обновляется космическое вооружение.

«Появится у нас современная связь — то, что всегда было слабым местом», — добавил вице-премьер РФ.