«Боруссия» и «Вердер» выдали шикарный матч — 4:3
Берлин, 20 мая, 2017, 18:24 — ИА Регнум. 20 мая на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 34-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Боруссия» (Дортмунд) и «Вердер». Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «шмелей».
В дебюте матча австрийский опорный полузащитник Златко Юнузович открыл счет, добив мяч в ворота после рикошета — 0:1. Ассистом отметился Улиссес Гарсия.
На 32-й минуте немецкий вингер Марко Ройс сравнял счет перебросом через вратаря после сильного паса Синдзи Кагавы — 1:1.
Через 10 минут лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг вывел «шмелей» вперед после ассиста Усмана Дембеле — 2:1.
В начале второго тайма немецкий вигер Фин Бартельс сравнял счет ударом по пустым воротам после прострела Макса Крузе — 2:2.
На 68-й минуте немецкий оттянутый форвард Макс Крузе вывел «музыкантов» вперед после ассиста Златко Юнузовича — 2:3.
Через 7 минут Марко Ройс сравнял счет ударом с пенальти — 3:3.
В конце матча Обамеянг оформил дубль ударом с пенальти — 4:3.
Статистика матча («Боруссия"/"Вердер»)
Удары 18/9
Удары в створ 10/5
Владение 59%/41%
Фолы 15/15
На данный момент «Боруссия» идет на третьей строчке с 64-мя очками. «Музыканты» остались на 8-й строчке, имея в своем активе 45 очков.
Составы на матч:
«Боруссия»: Бюрки, Бартра, Сократис, Гинтер, Дурм, Дембеле, Шахин, Ройс, Геррейро, Кагава, Обамеянг.
«Вередер»: Видвальд, Велькович, Мойсандер, Сане, Делейни, Юнузович, Гарсия, Селассие, Гриллич, Крузе, Бательс.
Главный арбитр матча: Гюнтер Перль.
Предупреждения: Сократис — 11, Бартельс — 58, Дембеле — 61, Шахин — 63, Кагава — 87, Баргфреде — 88, Велькович — 90+2.
Голы: Юнузович 7 — 0:1, Ройс 32 — 1:1, Обамеянг 42 — 2:1, Бартельс 46 — 2:2, Крузе 68 — 2:3, Ройс (пен) 75 — 3:3, Обамеянг 89 — 4:3.