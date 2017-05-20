Берлин, 20 мая, 2017, 18:24 — ИА Регнум. 20 мая на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран матч 34-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Боруссия» (Дортмунд) и «Вердер». Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «шмелей».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

В дебюте матча австрийский опорный полузащитник Златко Юнузович открыл счет, добив мяч в ворота после рикошета — 0:1. Ассистом отметился Улиссес Гарсия.

На 32-й минуте немецкий вингер Марко Ройс сравнял счет перебросом через вратаря после сильного паса Синдзи Кагавы — 1:1.

Через 10 минут лидер сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг вывел «шмелей» вперед после ассиста Усмана Дембеле — 2:1.

В начале второго тайма немецкий вигер Фин Бартельс сравнял счет ударом по пустым воротам после прострела Макса Крузе — 2:2.

На 68-й минуте немецкий оттянутый форвард Макс Крузе вывел «музыкантов» вперед после ассиста Златко Юнузовича — 2:3.

Через 7 минут Марко Ройс сравнял счет ударом с пенальти — 3:3.

В конце матча Обамеянг оформил дубль ударом с пенальти — 4:3.

Статистика матча («Боруссия"/"Вердер»)

Удары 18/9

Удары в створ 10/5

Владение 59%/41%

Фолы 15/15

На данный момент «Боруссия» идет на третьей строчке с 64-мя очками. «Музыканты» остались на 8-й строчке, имея в своем активе 45 очков.

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Бартра, Сократис, Гинтер, Дурм, Дембеле, Шахин, Ройс, Геррейро, Кагава, Обамеянг.

«Вередер»: Видвальд, Велькович, Мойсандер, Сане, Делейни, Юнузович, Гарсия, Селассие, Гриллич, Крузе, Бательс.

Главный арбитр матча: Гюнтер Перль.

Предупреждения: Сократис — 11, Бартельс — 58, Дембеле — 61, Шахин — 63, Кагава — 87, Баргфреде — 88, Велькович — 90+2.

Голы: Юнузович 7 — 0:1, Ройс 32 — 1:1, Обамеянг 42 — 2:1, Бартельс 46 — 2:2, Крузе 68 — 2:3, Ройс (пен) 75 — 3:3, Обамеянг 89 — 4:3.