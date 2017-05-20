Благодаря вышедшему на замену Данни Блуму «Айнтрахт» отыграл 2 мяча в конце
Берлин, 20 мая, 2017, 18:23 — ИА Регнум. 20 мая на стадионе «Коммерцбанк-Арена» был разыгран матч 34-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». Матч завершился со счетом 2:2.
На 25-й минуте австрийский вингер Марсель Забитцер открыл счет после прострела Бенно Шмица — 0:1.
На 56-й минуте датский форвард Юссуф Поульсен удвоил преимущество гостей — 0:2. Эмиль Форсберг отметился 19-м ассистом в сезоне Бундеслиги.
На 83-й минуте испанский защитник сократил отставание в счете после ассиста Данни Блума — 1:2.
На 90-й минуте немецкий форвард Данни Блум сравнял счет — 2:2.
Статистика матча («Айнтрахт"/"РБ Лейпциг»)
Удары 13/5
Удары в створ 5/5
Владение 49%/51%
Фолы 12/17
«Айнтрахт» остался на 11-й строчке с 42-мя очками. «РБ Лейпциг» остался на 2-й строчке с 67-ю очками.
Составы на матч:
«Айнтрахт»: Градецки, Очипка, Гектор, Эбрахам, Варела, Гачинович, Чэндлер, Тватиха, Сеферович, Фабиан, Хрогта.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Ильзанкер, Упампекано, Шмиц, Кейта, Забитцер, Форсберг, Демме, Поульсен, Берк.
Главный арбитр матча: Феликс Брих.
Предупреждения: Фабиан — 37, Кайзер — 75.
Голы: Забитцер 25 — 0:1, Поульсен 56 — 0:2, Вальехо 83 — 1:2, Блум 90 — 2:2.