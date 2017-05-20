Берлин, 20 мая, 2017, 18:23 — ИА Регнум. 20 мая на стадионе «Коммерцбанк-Арена» был разыгран матч 34-го тура немецкой Бундеслиги между командами «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг». Матч завершился со счетом 2:2.

Jarlhelm Данни Блум

На 25-й минуте австрийский вингер Марсель Забитцер открыл счет после прострела Бенно Шмица — 0:1.

На 56-й минуте датский форвард Юссуф Поульсен удвоил преимущество гостей — 0:2. Эмиль Форсберг отметился 19-м ассистом в сезоне Бундеслиги.

На 83-й минуте испанский защитник сократил отставание в счете после ассиста Данни Блума — 1:2.

На 90-й минуте немецкий форвард Данни Блум сравнял счет — 2:2.

Статистика матча («Айнтрахт"/"РБ Лейпциг»)

Удары 13/5

Удары в створ 5/5

Владение 49%/51%

Фолы 12/17

«Айнтрахт» остался на 11-й строчке с 42-мя очками. «РБ Лейпциг» остался на 2-й строчке с 67-ю очками.

Составы на матч:

«Айнтрахт»: Градецки, Очипка, Гектор, Эбрахам, Варела, Гачинович, Чэндлер, Тватиха, Сеферович, Фабиан, Хрогта.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Бернардо, Ильзанкер, Упампекано, Шмиц, Кейта, Забитцер, Форсберг, Демме, Поульсен, Берк.

Главный арбитр матча: Феликс Брих.

Предупреждения: Фабиан — 37, Кайзер — 75.

Голы: Забитцер 25 — 0:1, Поульсен 56 — 0:2, Вальехо 83 — 1:2, Блум 90 — 2:2.