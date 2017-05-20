Берлин, 20 мая, 2017, 17:54 — ИА Регнум. В Берлине завершились переговоры президента Украины Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник на своей странице в соцсети Twitter.

President.gov.ua Пётр Порошенко и Дональд Трамп

«Завершились переговоры двух лидеров — президента Петра Порошенко и канцлера Ангелы Меркель, которые длились более двух с половиной часов», — написал Мельник.

Напомним, что глава Украины Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Берлин 20 мая.

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