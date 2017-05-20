Лавров опроверг сообщения об обсуждении с Трампом отставки Коми
Никосия, 20 мая, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Сообщения СМИ о том, что на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом обсуждалась отставка Джеймса Коми с поста главы ФБР, не соответствует действительности. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил сам глава внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.
«Мы эту тему вообще не затрагивали», — сказал Лавров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2017 г. глава Белого дома Дональд Трамп принял решение об отставке Джеймса Коми с поста главы ФБР. Как заявлял пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, это решение президент США принял на основании рекомендаций генерального прокурора США Джеффа Сешнса.
Между тем, в СМИ позднее появлялась информация, что Трамп был недоволен работой Коми в течение нескольких месяцев, а решающим поводом якобы послужил отказ последнего предоставить советникам главы Белого дома тезисы своего предстоящего выступления в Сенате, что было воспринято Трампом как нарушение субординации.