Никосия, 20 мая, 2017, 17:35 — ИА Регнум. Сообщения СМИ о том, что на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с президентом США Дональдом Трампом обсуждалась отставка Джеймса Коми с поста главы ФБР, не соответствует действительности. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил сам глава внешнеполитического ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

Rich Girard Джеймс Коми

«Мы эту тему вообще не затрагивали», — сказал Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2017 г. глава Белого дома Дональд Трамп принял решение об отставке Джеймса Коми с поста главы ФБР. Как заявлял пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, это решение президент США принял на основании рекомендаций генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Между тем, в СМИ позднее появлялась информация, что Трамп был недоволен работой Коми в течение нескольких месяцев, а решающим поводом якобы послужил отказ последнего предоставить советникам главы Белого дома тезисы своего предстоящего выступления в Сенате, что было воспринято Трампом как нарушение субординации.