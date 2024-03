Вашингтон, 20 мая, 2017, 17:29 — ИА Регнум. Анализируя ситуацию, нью-йоркский корреспондент портала Агремино Барро приходит к выводу, что дело не в том, насколько реально страшен черт, а в том, как его намалевали.

Tomascastelazo Раздутый слон

Журналист отмечает, что «одной из отличительных особенностей администрации Трампа является ее глубокое недоверие средствам массовой информации. Они платят ему той же монетой, играют словами, выворачивая наизнанку факты, нечаянно ошибаясь и выдавая черное за белое, а белое за красное».

«Действительно ли все так жутко, как подают CNN или The New York Times? Скандал — топливо жизни СМИ, и если сенсации нет, ее нужно создать. Сегодня всего 7% американских журналистов считают себя «устойчивыми республиканцами» и 28% — твердыми демократами», — приводит цифры автор. Все остальное, по его мнению — аполитичная аморфная масса, вращающаяся в мире светских сплетен (это ничтожное меньшинство), а также умеренные республиканцы и демократы, опять-таки с перевесом в пользу последних.

Журналист предлагает сопоставить «подачу и акценты в освещении одной и той же темы «кремлевских связей». Что позволит без труда заметить, насколько корреспонденты The New York Times, The Washington Post, CNN, NBC, ABC и CBS увлечены цитированием ими же придуманных диагнозов слабоумия президента и преподнесением импичмента в качестве единственно возможной формы лечения этого заболевания не только у нынешнего лидера, но и всей страны. Консерваторы больше упирают на увольнение Коми, подчеркивая, что в случае, когда Обама негодовал по поводу действий теперь уже экс-директора ФБР в отношении Клинтон, это не вызывало у демократов и республиканцев-антитрампистов протестной реакции».

Автор вспоминает, что «в эпоху Обамы в 2012 году когда разразился скандал с незаконной продажей оружия три ведущие телекомпании страны уделили лишь 28 секунд эфирного времени сообщению о выступлении в Сенате генпрокурора Эрика Холдера, дававшего оценку случившемуся. Нынешний генеральный прокурор Джефф Сешнс отчитывался на телеэкранах страны в одном новостном блоке 73 минуты, рассказывая о связях Москва — Трамп».

«Госсекреты, разглашавшиеся Клинтон в электронных письмах ее частной почты, отправлявшихся с незащищенного сервера общего пользования, по словам Обамы «не представляли никакой угрозы безопасности страны». Не скрываемое Майклом Флинном консультирование русских СМИ сегодня оказывается чуть ли не угрозой номер 1, — обращает внимание на игру слов Барро. — Защита Обамой Клинтон тогда не называлась «препятствованием отправлению правосудия». В случае с Флинном и увольнением Коми фигурируют именно такие термины».

«Формулировки анонимных фигур занимают теперь бо́льшую часть медийного пространства. Представлением конкретных доказательств чего-либо мало кто себя утруждает. Намного проще выложить нужные цитаты «источников, близких к… и пожелавших остаться неизвестными», — резюмирует испанский журналист.