Лондон, 20 мая, 2017, 17:27 — ИА Регнум. Сотрудничество России с ОПЕК и в особенности с лидером этой организации — Саудовской Аравией — должно будет продолжиться. В этом уверен корреспондент издания Гай Чейзман. По его словам, если раньше руководитель «Роснефти» Игорь Сечин скептически оценивал отношения между крупнейшей российской компанией и альянсом, то в течение последнего года его реакция на возможность кооперации с группой стран-добытчиков нефти изменилась: оговоренности России и ОПЕК позволяют держать рыночную стоимость барреля в таких пределах, чтобы с одной стороны это не было в ущерб производителям черного золота, а с другой — не делало рентабельной добычу сланцевой нефти конкурентами.

Artur1917 Добыча нефти

«На этой неделе Россия и Саудовская Аравия — два главных нефтяных игрока мира согласились продолжить ограничивать ежедневную добычу энергоносителя, снизив объемы на 1,8 млн баррелей», — отмечает журналист, полагая, что этот рынок, по крайней мере будет стабилен еще девять месяцев, в течение которых Россия и Саудовская Аравия договорились добывать сырье в ограниченных объемах.