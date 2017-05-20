Берлин, 20 мая, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Власти Украины настаивают на полном выполнении минских договоренностей. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Нам нужно все-таки решительно действовать дальше, чтобы вернуть минский процесс в конструктивное русло», — сказал глава государства.

По его словам, власти Украины не видят никакой альтернативы минским договоренностям и настаивают на их полном выполнении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали государственный переворот в Киеве.

Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донецкой и Луганской областях и направили армию и националистические батальоны против мирных жителей региона.