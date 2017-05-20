Москва, 20 мая, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Мобильный оператор Yota, который работает на сетях компании «МегаФон», выплатит абонентам компенсации. Об этом, как передает РИА «Новости», говорится в сообщении компании ООО «Скартел» (сотовый оператор, бренд Yota).

Ru.m.wikipedia.org Логотип Yota

«Yota приносит извинения своим клиентам, которые столкнулись с проблемами при использовании услуг мобильного оператора, — говорится в сообщении гендиректора компании Владимира Добрынина. — Последствия аварии были полностью ликвидированы».

По его словам, руководство мобильного оператора приняло решение выплатить компенсацию до 20 млн рублей клиентам, которые остались в этот день «без возможности совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 19 мая 2017 г. в социальных сетях появились многочисленные сообщения о том, что абоненты операторов «МегаФон» и Yota (оператор, использующий сеть «МегаФона») во многих регионах страны столкнулись с невозможностью совершать звонки.

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