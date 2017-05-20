Каракас, 20 мая, 2017, 16:11 — ИА Регнум. На кону реальная власть и вытекающее из нее распоряжение всеми богатствами страны, занимающей девятое место в мире по добыче нефти? Соперники продолжают состязаться в умении находить соринки в чужом глазу, «засылать казачков» в чужой лагерь и активировать их в нужное время, а также развенчивать обнародованную противником информацию, пытаясь обратить ее себе на пользу и против автора.

Jonathan Alvarez C Флаг Венесуэлы

Одно из ведущих (проправительственных) изданий Венесуэлы Ultimas noticias сообщает со ссылкой на Народное министерство, что «из 47 погибших в период народных волнений, начавшийся в конце марта 2017 года, 35 не имеют никакого отношения к демонстрациям и политической борьбе». Согласно публикуемым данным, «эти лица имели намерения, воспользовавшись нестабильностью обстановки, совершать грабежи, акты вандализма и мародерства и гибель их наступила в результате обоснованного вмешательства полиции или собственной неосторожности». В последнем случае речь, по-видимому, идет о шести мародерах, погибших при ограблении магазина от удара электротоком.

В тот же самый момент, когда одно из правительственных ведомств выступает с разоблачением «фейковой информации, распространяемой оппозицией», его руководитель — генеральный прокурор Луиса Ортега Диас выступает с заявлением антипрезидентского характера, называя инициативу Николаса Мадуро о созыве Конституционной Ассамблеи «действием, не вытекающим из актуальных потребностей государства и акцией, усиливающей кризис и поляризацию общества».

«Фактически генеральный прокурор если еще не пошла в открытую против президента, то, по крайней мере, расширила трещину взаимного непонимания, возникшую между ними недавно, — отмечает испанская АВС. — Заявления генпрокурора демонстрируют отказывает ею Конституционной Ассамблее в легитимности».

Позиция Луисы Ортеги вряд ли должна вызывать удивление, если вспомнить, что Народное министерство — «орган контроля за соблюдением властью народных интересов, имеющий характер самостоятельного и независимого ведомства, возглавляемый Генеральным прокурором страны, назначаемым Народной Ассамблеей», то есть парламентом, являющимся в настоящий момент штабом и мозговым центром оппозиции.

На субботу, 20 мая сторонниками Мадуро запланирована многотысячная манифестация по улицам Каракаса с конечным пунктом сбора на площади перед президентским дворцом Мирафлорес. Инициатива манифестации исходит, по данным Ultimas noticias, от работников сектора пищевой промышленности.