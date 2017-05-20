Запорожье, Украина, 20 мая, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Неизвестные бросили несколько бутылок с горючей жидкостью в здание горсовета в Мелитополе. Об этом сообщается на сайте Нацполиции по Запорожской области.

Zp.npu.gov.ua На месте поджога

ЧП произошло в ночь на 20 мая на улице Грушевского.

«В 03:40 (местное время) двое неизвестных кинули несколько бутылок с горючей жидкостью в здание Мелитопольского городского совета, — говорится в сообщении. — Пострадавших нет».

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Другие подробности пока неизвестны.