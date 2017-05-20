Бухарест, 20 мая, 2017, 16:05 — ИА Регнум. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) одобрила заявку Румынию на полноправное членство в Агентстве по ядерной энергии (NEA) и участие в банке данных NEA. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе румынского правительства, присоединение Румынии к агентству является «результатом многолетнего сотрудничества путем участия румынских специалистов в программах по обмену опытом и передовой практикой комитетов NEA по вопросам ответственного использования ядерной энергии».

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Румыния подала официальную заявку на вступление в NEA в октябре 2016 года. «Из нашего диалога следует, что Румыния отвечает стандартам стран с передовыми ядерными программами, членов NEA. Также выявилась общая заинтересованность в укреплении сотрудничества между Румынией и NEA в области ядерных технологий, исследований, обращения с радиоактивными отходами, и ядерной безопасности», — добавили в Кабмине.

Вступая в NEA Румыния подтвердила свои долгосрочные обязательства в сфере развития ядерной энергетики и международного сотрудничества в этой области. «Румыния обладает инфраструктурой и развитой национальной промышленностью в области атомной энергетики и использует безопасные ядерные технологии (CANDU-6)», — говорится в сообщении румынского правительства.

Румынии и принятая в агентство одновременно с ней Аргентина станут 32-й и 33-й странами-членами NEA.