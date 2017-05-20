Воронеж, 20 мая, 2017, 15:53 — ИА Регнум. В Воронеже отметили День детских общественных организаций — на праздник, который 20 мая прошел в парке «Алые паруса», съехались 500 активистов детских движений из разных муниципалитетов региона. О том, как прошел праздник, ИА REGNUM рассказала региональный координатор «Российского движения школьников» Ольга Константинова.

Pixabay.com Воздушные змеи

Праздник открылся в 11:00. На территории парка муниципальные районы области организовали игровые площадки, проводились мастер-классы: ребята из разных районов делились опытом, общались.

Одним из основных мероприятий праздника стал масштабный флешмоб: все участники — а их было около 500 — собрались на одной площадке, чтобы дружно станцевать, а затем в небо отправились 30 воздушных змеев, которые ребята сделали своими руками. Флешмоб в Воронеже стал частью Фестиваля воздушных змеев, который «Российское движение школьников» провело в 37 регионах РФ. Каждый из запущенных воздушных змеев уникален и отражает историю детского движения.

Еще одним важным мероприятием праздника состоялось награждение победителей всех проектов и конкурсов, проводившихся детскими организациями в регионе: награды получили более 400 человек. В рамках награждения лучшие детские организации показывали свои визитки, концертные номера. Завершился праздник в 15:00.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в Воронеже, в рамках празднования Дня детских общественных организаций и 95-летия со дня основания пионерской организации состоялась церемония посвящения воронежских школьников в ряды«Юнармии»и смотр-конкурс строя и песни.