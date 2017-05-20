Вашингтон, 20 мая, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Сценарист фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» Терри Россио рассказал, что Джонни Депп отклонил первую версию сценария из-за того, что в нем злодеем была женщина, сообщил 19 мая The Independent.

celebrityabc Джонни Депп

Россио пояснил в личном блоге, что актера обеспокоило то, что подобное противостояние уже было в фентезийном триллере «Мрачные тени», и он не хочет повторения.

Издание пишет, что подобное сравнение является весьма странным, ведь мало того, что у фильма «Мрачные тени» очень мало общего с «Пиратами Карибского моря», так еще и странно предполагать, что в кинематографическом пейзаже актера может быть только одна женщина-злодей.

По мнению автора статьи Кларисс Лофри, фильм бы только выиграл от подобного смешения, ведь особых различий между злодеями во всех частях фильма нет, это всегда мужчина, являющийся обладателем сверхъестественных сил.

Также Терри Россио рассказал о тех препятствиях, с которыми может столкнуться сценарий фильма по пути к его экранизации. Например, его телесериал «Волшебный закон» так и не получил экранизацию из-за того, что режиссер Gore Verbinski решил снять «Одинокого рейнджера».

Напомним, фильм «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» выйдет в российский прокат 25 мая 2017 года. Сюжет фильма будет рассказывать о противостоянии Джека Воробья и охотника на пиратов Салазара, капитана мертвой команды матросов. Джеку нужно будет найти Трезубец Посейдона, чтобы выиграть битву. Салазара сыграл Хавьер Бардем.