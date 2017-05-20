Берлин, 20 мая, 2017, 15:52 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Донбассе не соблюдается режим перемирия. Об этом глава германского правительства сказала сегодня, 20 мая, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, который прибыл в Берлин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под шумок

«Мы должны сообщить, что перемирия на сегодня ещё не существует, и, кроме того, Минские договорённости не полностью выполняются», — сказала Меркель.

Она подчеркнула, что на переговорах с Порошенко намерена обсудить гуманитарную ситуацию в Донбассе, а также ход реформ на Украине.

В свою очередь, Порошенко поблагодарил Меркель за поддержку в вопросе предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередное «перемирие» было объявлено в Донбассе с 1 апреля 2017 года. тогда члены Контактной группы смогли договориться о введении режима прекращения огня.

Президент Порошенко даже заявил, что отдал приказ Министерству обороны Украины и Генштабу ВСУ прекратить все активные военные действия в Донбассе.

Однако приказ Порошенко не был выполнен. Перемирие так и не наступило, так как украинские военные и националистические батальоны продолжили активные боевые действия вопреки приказу верховного главнокомандующего.