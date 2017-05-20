Ленинградская область, 20 мая, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Свыше 110 га было засажено саженцами сосен, елей и других видов деревьев сегодня, 20 мая, в Ленинградской области в рамках Всероссийского дня посадки леса.

Lenobl.ru Александр Дрозденко на посадке деревьев

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, по несколько десятков саженцев сосны посадили в Сосновском участковом лесничестве Приозерского района на месте сплошных санитарных рубок губернатор региона Александр Дрозденко и заместитель министра природных ресурсов и экологии — руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

«Есть такая шутка: если парень приходит к девушке с саженцем и кирпичом, у него явно серьёзные намерения. У Ленинградской области тоже очень серьёзные намерения по восстановлению природных богатств, и это не шутка», — поприветствовал участников акции Александр Дрозденко, приехавший на мероприятие во главе колонны на мотоцикле.

Глава региона отметил, что Приозерский район является излюбленным местом отдыха не только жителей области, Петербурга, но и других регионов. Однако он серьезно подвергся атаке урагана, погибло много деревьев. Также лес вырубался под строительство современной автострады. Именно поэтому в 2017 году центральной площадкой мероприятия был выбран именно этот район.

Напомним, в 2016 году комиссия Рослесхоза признала необоснованными рубки на семи из 27 лесных участков Приозерского, Волховского и Бокситогорского районов Ленобласти, где были назначены санитарно-оздоровительные рубки. Глава региона приостанавливал вырубку до выяснения всех обстоятельств. Вопросы вызывала также рубка на территории Сосновского лесничества, куда и приехал Дрозденко.

Всего участники акции вместе с главой Ленобласти высадили саженцы на площади 9 га в Сосновском участковом лесничестве, где в 2015 году была проведена сплошная санитарная рубка леса, пораженного насекомыми-вредителями. В ходе мероприятия было высажено почти 20 тыс. сосен.

Глава Рослесхоза Иван Валентик отметил ведущие позиции Ленобласти в лесовосстановлении и, в целом, в организации лесопользования. Значительная часть лесных территорий региона, по его словам, передана арендаторам, что позволяет защитить леса от незаконных рубок, вредителей и болезней, обеспечить противопожарную охрану лесных насаждений и поступление в бюджеты арендных платежей.

«Акцию начали в 2010 году. Тогда в ней принимало участие 150 тыс. человек. В прошлом году — 4,5 млн участников. Рассчитываем, что число участников в этом году достигнет 5 млн человек», — сказал Валентик.

Посадка леса также состоялась во всех районах области, более чем на 45 лесных участках общей площадью свыше 110 гектаров. В 2017 году во Всероссийский День посадки леса в лесничествах Ленобласти было высажено около 315 тыс. сеянцев сосны, ели и других пород деревьев.

Акция «Всероссийский день посадки леса» проводится Федеральным агентством лесного хозяйства уже в седьмой раз. За эти годы в ней приняли участие почти 13 млн человек, высажено более 212 млн деревьев.

Ленинградская область принимала «Всероссийский день посадки леса» в 2013 году. Тогда в Лужском районе был торжественно открыт современный лесной селекционно-семеноводческий центр ежегодной производственной мощностью до 8 млн сеянцев деревьев с закрытой корневой системой.

Ленинградская область входит в число лидеров по лесовосстановлению в России и Северо-Западном федеральном округе. В 2016 году в Ленинградской области план по лесовосстановлению был выполнен почти на 110%.

Регион выполняет четверть общего объёма мероприятий по искусственному лесовосстановлению Северо-Западного федерального округа. В 2017 году запланировано лесовосстановление на землях лесного фонда на площади 26 тыс. га.

В проведении Всероссийского дня посадки леса в Ленинградской области также приняли участие представителей федеральных и региональных органов государственной власти, работники лесного хозяйства, общественных, научных и лесопромышленных организаций, жители Ленинградской области.