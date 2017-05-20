Ташкент, 20 мая, 2017, 15:26 — ИА Регнум. Из-за чрезмерного выпуска воды из водохранилища «Чарвак» подтоплены дома в Ташкентской области Узбекистана, сообщает 20 мая МЧС республики.

Shuhrataxmedov Чарвакское водохранилище

«18 мая в 17:40 из-за выпуска более 800 м3/сек воды из водохранилища «Чарвак», резко поднялся уровень воды в реке Чирчик», — говорится в сообщении ведомства.

В результате произошёл смыв левой стороны берега реки на территории населенных пунктов Ахунбабаев и Янги-хаёт Куйичирчикского района Ташкентской области, а в 23:30 произошло частичное подтопление сельскохозяйственных угодий восьми домов. Существует угроза подтопления 28 домов (132 жителей) в махалле «Таджик авул», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

На месте подтопления организован штаб из числа представителей МЧС, хокимията (администрации) Ташкентской области, Узгидромета, Госкомавтодора, УВД, Управления водного хозяйства Ташкентской области.

«С привлечением 50 рабочих и грузовых автомашин, погрузчика, автокрана, бульдозера было проведено 35 м берегоукрепительных работ в реке Чирчик. В результате проведенных мероприятий устранена опасность дальнейшего затопления территории», — информирует МЧС.

Ведомство сообщает, что в настоящее время берегоукрепительные работы продолжаются.

Водохранилище «Чарвак» образовано каменно-насыпной плотиной высотой 168 метров. Объём водохранилища составляет приблизительно 2 куб. км. Площадь водной поверхности превышает 37 кв. км, протяжённость береговой линии — около 100 км. Уровень водохранилища значительно понижается в летний период времени, так как его вода используется для задач ирригации и поливного земледелия в долине Чирчика.