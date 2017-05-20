Москва, 20 мая, 2017, 15:16 — ИА Регнум. В России за первый квартал 2017 года было продано 2,5 тыс. автобусов, таким образом, российский рынок продемонстрировал рост на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, сообщает 20 мая агентство «Автостат».

Stanislav Kozlovskiy Автобус ПАЗ-3205

Как уточняет портал агентства, исследование рынка проводилось без учета продаж легкого коммерческого транспорта. Больше всего автобусов продает ПАО «Павловский автобус» (ПАЗ), который за первые три месяца 2017 года реализовал более 1,4 ед. машин, это на 54% больше, чем в 2016 году.

Второе место в показателях продаж занял ЛИАЗ, продав 525 автобусов (рост продаж — 156%). Третью строчку данного ТОПа занял МАЗ, предприятие реализовало 160 машин, увеличив свои продажи по сравнению с 2016 годом на 39%.

Четвертое место занял НЕФАЗ: компания продала 135 автобусов, из всего ТОП-5 продемонстрировав падение продаж на 9%. Замыкает ТОП-5 КАВЗ с показателями реализации в 70 ед. и ростом 27%.

Самым популярным видом на рынке данного вида транспорта является модель ПАЗ-3205, в первом квартале 2017 года продано 815 экземпляров данной модели. На втором месте — ПАЗ-3204, компанией реализовано 350 ед. Третью, четвертую и пятую строчку модельного рейтинга заняли: ЛИАЗ-5292 (245 ед.), ЛИАЗ-4292 (235 ед.) и ПАЗ-4234 (180 ед.).

Ранее агентство «Автостат ИНФО» сообщало, что в 2016 году в России было продано 10 782 автобусов. Самым лучшим месяцем в 2016 году для рынка стал декабрь, было реализовано около 1728 ед.