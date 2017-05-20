Киев, 20 мая, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что новая партия танков Т-80 поступила на в подразделения Вооруженных сил Украины. Об этом глава украинского государства похвастался сегодня, 20 мая, на своей странице в Facebook.

Mike1979 Russia Танк Т-80

К сообщению Порошенко приложил видеоролик с испытаниями украинского Т-80 на полигоне.

Известно, что эти танки были расконсервированы и модернизированы на Харьковском бронетанковом заводе, который входит в структуры «Укроборонпрома». Точное количество танков, переданных ВСУ, не сообщается.

По словам Порошенко, партия Т-80 будет отправлена Высокомобильным десантным войскам Украины на передовую.

«Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности», — добавил Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что при формировании оборонзаказа на 2017 год власти будут делать ставку на модернизацию старых танков, так как на новые в бюджете просто нет денег. Президент Украины отметил, что предпочтительнее иметь 10 капитально отремонтированных Т-64 или Т-80, чем один новейший «Оплот».

Что касается Т-80, то это старый советский основной танк, принятый на вооружение Советской армии в 1976 году. Т-80 был разработан на Кировском заводе, а производился на заводах Омсктрансмаш (Омск, Россия) и на заводе имени Малышева (Харьков, Украина).

Т-80 был основным танком Советской армии наряду с Т-72, однако стоил дороже и обладал некоторыми недостатками. При одинаковом вооружении, защищенности и маневренности у Т-80 по сравнению с Т-72 был почти в два раза выше расход топлива и на 30% меньше запас хода. К Т-80 было много претензий из-за его газотурбинного двигателя, который значительно дороже дизельного двигателя танка Т-72 и намного сложнее в эксплуатации.