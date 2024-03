Вашингтон, 20 мая, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Студия Universal планирует снять сиквел фильма Mamma mia!, являвшегося кинематографической адаптацией одноименного мюзикла, об этом 20 мая сообщил The Independent.

Alexisrael Мюзикл «Мамма Миа!» на Бродвее

Universal хочет выпустить картину в июле 2018 года, фильм будет называться «Мама мия: Это снова мы» (Mamma Mia: Here We Go Again). Сценарий к нему напишет Ол Паркер, который был сценаристом первой и второй части фильма «Отель «Мэриголд». Лучший из экзотических».

Ожидается, что Мерил Стрип, Пирс Броснан и Колин Фёрт вновь примут участие в съемках и снова споют песни ABBA.

Как сообщают источники The Hollywood Reporter, сюжетная линия будет одновременно и приквелом, и сиквелом. Стрип, Броснан и Фёрт будут играть персонажей в настоящем, а новые актеры будут играть их в молодости.

Продюсировать проект выступят все те же Гэри Гетцман из Playtone и Джуди Креймер из Littlestar, которые были создателями и продюсерами первой части мюзикла.

Напомним, мюзикл Mamma mia!, основанный на песнях ABBA, вышел в 2008 году, он собрал по миру более $ 609 млн при бюджете в $ 52млн. Ол Паркер ранее был режиссером фильма «Сейчас самое время», в котором снималась Дакота Фаннинг.