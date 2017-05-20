Остин, США, 20 мая, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Палата представителей штата Техас 19 мая единогласно приняла резолюцию, признающую Геноцид армян, сообщает Asbarez. Техас стал 46-м америкаснким штатом, официально признавшим Геноцид.

Здание Палаты представителей США

В тексте указывается, что в Первую мировую войну разваливавшаяся Османская империя начала систематически уничтожать армян, число которых в пределах империи составляло более 2 млн. Погибло 1,5 млн.

Сегодня в Армении живут всего около 3 млн., а сама Армения охватывает не более 10% прежней родины армян. А армянская диаспора насчитывает 8−10 млн человек во многих странах мира, включая США.

Ранее, в 2015 г., в Техасе не был принят ряд антиармянских резолюций, а также принято заявление о признании заслуг жителей штата, поддержавших Комитет помощи Ближнему Востоку, который помогал пострадавшим в Османской империи арабам, ассирийцам, грекам, а также спас 132 тысяч армянских сирот.

«Мы благодарны Палате представителей Техаса за подтверждение исторической истины, несмотря на турецкое давление», — заявила председатель Американского комитета «Ай Дат» Западного побережья Нора Овсепян.

Ранее, в апреле 2017 г, губернатор штата Вайоминг Мэтью Мид признал Геноцид армян (но законодательное собрание штата резолюцию пока не приняло).

Таким образом, из 50 штатов США официально осудили геноцид 46 штата, однако федеральные власти США геноцид не признают.

Документов о признании пока не приняли законодатели штатов Вайоминг, Айова, Индиана, Алабама и Миссисипи.