Киев, 20 мая, 2017, 14:21 — ИА Регнум. Власти Украины ввели антидемпинговые пошлины на ввоз шоколада, произведенного на территории Российской Федерации. Соответствующее решение было принято межведомственной комиссией по международной торговле и опубликовано сегодня, 20 мая, в газете «Правительственный курьер».

Pixabay.com Шоколад

Сообщается, что пошлины на ввоз шоколада, произведенного на территории России, на Украину устанавливаются в размере 31,3% сроком на пять лет.

Уточняется, что комиссия по международной торговле приняла такое решение на основании результатов антидемпингового расследования, которое было проведено Министерством экономического развития и торговли Украины.

Это расследование пришло к выводу, что демпинговый импорт шоколада из России якобы «нанес существенный вред национальному производителю».

Антидемпинговыми пошлинами будет облагаться шоколад и другие пищевые продукты с содержание какао в виде блоков, плиток или батончиков с начинкой массой до двух килограммов, конфет с начинкой или без начинки, содержащих и не содержащих алкоголь, а также содержащих какао кондитерских изделий из сахара и его заменителей.

Стоит отметить, что главным производителем шоколадной продукции на Украине является компания Roshen, которая принадлежит нынешнему президенту Украины Петру Порошенко.

Ещё в период предвыборной кампании Порошенко клятвенно обещал продать свою компанию в том случае, если он победит. После того, как он стал президентом, компанию Roshen он, конечно же, не продал.