Вашингтон, 20 мая, 2017, 13:21 — ИА Регнум. Суд Миннесоты определил тех, кто является наследниками состояния Принса, решение принял судья Кевин Эйде, об этом 20 мая сообщает ВВС.

penner Принс

Певец не оставил завещание и не имел детей. Известно, что его состояние составляет около $ 200 млн, но после уплаты налогов наследникам достанется примерно половина.

О своих претензиях на наследство заявили 45 человек, в их числе даже оказался заключенный из Колорадо, который заявил, что является сыном Принса. В июле 2016 года суд отклонил претензии 29 потенциальных наследников и посчитал необходимым провести генетические тесты оставшимся кандидатам.

В результате наследниками артиста были названы: его сестра Тика Нельсон и пять братьев: Шарон Нельсон, Норрин Нельсон, Джон Нельсон, Омарр Бейкер и Альфред Джексон.

Однако судья заявил, что предоставит время тем, кто захочет оспорить статус названных наследников. Таким образом, названным лицам придется ждать еще один год прежде чем они получать свою долю наследства.

Напомним, Принс Роджерс Нельсон (Prince) умер 21 апреля 2016 от случайной передозировки анальгетиком, смерть настигла его в принадлежащем ему владении Пейсли Парк. Певец употреблял мощное обезболивающее для снятия болей в тазобедренном суставе, которые мучили его многие годы.