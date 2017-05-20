Великий Новгород отправился в «Большое ганзейское путешествие»
Великий Новгород, 20 мая, 2017, 13:05 — ИА Регнум. В Великом Новгороде 19 мая началось «Большое ганзейское путешествие» — праздник, посвящённый 25-летию вхождения города в Ганзейский союз Нового времени. На два дня Ярославово дворище стало центром притяжения горожан — здесь развернулась ремесленная ярмарка со средневековыми забавами и «сытными рядами».
Ганзейский праздник традиционно открыло костюмированное шествие во главе с мэром Великого Новгорода Юрием Бобрышевым.
Великий Новгород — столица русской Ганзы, в которую сегодня входят 14 российских малых городов, некогда имевших прочные ганзейские связи. На торжественном собрании в Великом Новгороде 19 мая в Союз русских ганзейских городов включили город Порхов (Псковская область), который в 2016 году, на 36-х Ганзейских днях в норвежском Бергене, доказал, что в средние века был ганзейским.
Всего Ганзейский союз Нового времени сегодня объединяет 187 городов из 16 стран Европы.
Ганзейский союз, существовавший почти четыре столетия (
Международные Ганзейские дни, состоявшиеся в 2009 году в Великом Новгороде, были первыми на территории России. Обо всём этом вспоминали и хозяева, и гости новгородского «Большого ганзейского путешествия».
Сегодня, 20 мая, на Ярославовом дворище раскинется исторический лагерь «Владычный стан». На соймах по реке Волхов прибудут рыбаки — на берегу будут готовить уху. Ждут гостей ремесленная ярмарка и «театр живой истории» у Ганзейского фонтана.
В программе — множество интерактивных забав для детей, а также концерт средневековой музыки.
«Большое ганзейское путешествие» Великого Новгорода продолжается.