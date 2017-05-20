Великий Новгород, 20 мая, 2017, 13:05 — ИА Регнум. В Великом Новгороде 19 мая началось «Большое ганзейское путешествие» — праздник, посвящённый 25-летию вхождения города в Ганзейский союз Нового времени. На два дня Ярославово дворище стало центром притяжения горожан — здесь развернулась ремесленная ярмарка со средневековыми забавами и «сытными рядами».

Ольга Ларина ИА REGNUM «Большое ганзейское путешествие» в Великом Новгороде

Ольга Ларина ИА REGNUM Ремесленная ярмарка на Ярославовом дворище в Великом Новгороде

Ганзейский праздник традиционно открыло костюмированное шествие во главе с мэром Великого Новгорода Юрием Бобрышевым.

Ольга Ларина ИА REGNUM Костюмированное шествие возглавляют руководители Великого Новгорода и Новгородской области

Великий Новгород — столица русской Ганзы, в которую сегодня входят 14 российских малых городов, некогда имевших прочные ганзейские связи. На торжественном собрании в Великом Новгороде 19 мая в Союз русских ганзейских городов включили город Порхов (Псковская область), который в 2016 году, на 36-х Ганзейских днях в норвежском Бергене, доказал, что в средние века был ганзейским.

Ольга Ларина ИА REGNUM Средневековые танцы

Ольга Ларина ИА REGNUM Новгородские чиновники в костюмах — уже привычно для Ганзы

Всего Ганзейский союз Нового времени сегодня объединяет 187 городов из 16 стран Европы.

Ольга Ларина ИА REGNUM Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев со своими заместителями — в числе участников праздника

Ганзейский союз, существовавший почти четыре столетия ( в XI—XV веках) был воссоздан в 1980 году, а уже в 1992 году в него был принят Великий Новгород.

Ольга Ларина ИА REGNUM Великий Новгород — ганзейский город

Международные Ганзейские дни, состоявшиеся в 2009 году в Великом Новгороде, были первыми на территории России. Обо всём этом вспоминали и хозяева, и гости новгородского «Большого ганзейского путешествия».

Ольга Ларина ИА REGNUM Участники «Большого ганзейского путешествия»

Сегодня, 20 мая, на Ярославовом дворище раскинется исторический лагерь «Владычный стан». На соймах по реке Волхов прибудут рыбаки — на берегу будут готовить уху. Ждут гостей ремесленная ярмарка и «театр живой истории» у Ганзейского фонтана.

Ольга Ларина ИА REGNUM Дети играют на Ярославовом дворище в Великом Новгороде

В программе — множество интерактивных забав для детей, а также концерт средневековой музыки.

Ольга Ларина ИА REGNUM Ярмарка на Ярославовом дворище в Великом Новгороде

«Большое ганзейское путешествие» Великого Новгорода продолжается.