Вашингтон, 20 мая, 2017, 12:09 — ИА Регнум. Том Харди сыграет в спин-оффе «Человека-паука», фильм с названием «Веном» (Venom) снимет режиссер «Зомбиленда» Рубен Флейшер, об этом 19 мая сообщил The Hollywood Reporter.

Georges Biard Том Харди

Как пишет издание, сейчас переговоры Sony Pictures Entertainment с Флейшером находятся в заключительной стадии. Данный проект стоит у Sony в приоритете, и студия не теряет время, поскольку презентация фильма запланирована на 5 октября 2018 года. Сценарий к фильму написали Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер, детали сюжета пока не раскрываются.

«Веном» и «Возвращение домой» являются ключевыми элементами в процессе перезагрузки франшизы «Человек-паук». Студия Sony сейчас также работает над спин-оффами, которые посвящены таким персонажам как Серебряный соболь и Черная кошка.

Напомним, Веном (англ. Venom — яд, злоба) — псевдоним злодея из вселенной Человека-паука, который впервые появился в 1988 году в 300-м выпуске комикса под названием «Удивительный Человек-Паук».

Данный злодей первоначально появился после того, как ненавидящий Питера Паркера репортер Эдди Брок слился с симбиотом. В своей измененной форме Брок внешне напоминал Человека-Паука, но обладал иными способностями. Затем прозвище Веном несколько раз получали другие злодеи.

Том Харди получил признание за такие фильмы как «Лок» и «Безумный Макс: Дорога ярости». Актер мало снимался в фильмах по комиксам, но в 2012 году он исполнил роль злодея Бэйна в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды». The Hollywood Reporter пишет, что Харди очень нравится такой персонаж как Веном.