Киев, 20 мая, 2017, 12:07 — ИА Регнум. Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну почти 40 российским артистам. Об этом сегодня, 20 мая, заявил журналистам глава Госпогранслужбы Украины Виктор Назаренко.

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«Что касается артистов и других публичных деятелей из России, которые посещали Крым. На сегодняшний день мы выявили около 40 человек. Мы очень благодарны за ту помощь, которую нам оказывают неравнодушные граждане Украины и правоохранительные органы», — сказал Назаренко.

Он подчеркнул, что всем этим артистам отныне запрещён въезд на Украину.

Назаренко отметил, что в чёрный список попали такие артисты как Лолита Милявская, Юлия Самойлова, Наташа Королёва, Николай Добрынин, Людмила Артемьева и ряд других. Всем им запрещён въезд на Украину на три года.

Также глава украинской Госпогранслужбы отметил, что в 2017 году уже был запрещён въезд на Украину 616 гражданам России. За весь 2016 год Украина запретила въезд на свою территорию более 1,2 тыс. граждан России.

Напомним, украинские власти до сих пор считают Крым и Севастополь своей территорией, несмотря на то, что жители полуострова на референдуме приняли решение выйти их состава Украины и вернуться в РФ.

В связи с этим Украина требует от всех, кто въезжает на территорию Крыма, делать это исключительно через украинскую территорию и по специальному разрешению. В противном случае, тем кто нарушил украинские требования, может быть запрещён въезд на Украину.