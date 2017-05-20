Калуга, 20 мая, 2017, 11:54 — ИА Регнум. Цены на овощи в Калужской области за неделю — с 10 по 17 мая — совершили новый виток вверх, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kaluga-bazar.ru Центральный городской рынок «КАЛУГА»

Как было озвучено на совместном заседании калужского областного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары и рабочей группы по недопущению необоснованного роста цен, картофель в магазинах федеральных торговых сетей подорожал на 15,7%, репчатый лук — на 16,7%, морковь — на 16%.

Исключением стали огурцы. Их цена снизились в среднем на 4,5%. Незначительное снижение цен также отмечалось на подсолнечное масло, говядину, творог и куриные яйца.

Среди соседних областных центров регионов ЦФО максимальные цены на консервы мясные, масло сливочное, масло подсолнечное и капусту зафиксированы в Калуге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решением штаба руководителям торговых объектов рекомендовано в случае необоснованного увеличения цен поставщиками на товары, подлежащие мониторингу, направлять соответствующую информацию в Калужское управление Федеральной антимонопольной службы России. Одновременно главам розничных торговых сетей также надлежит обеспечить наличие товаров от калужских производителей на полках магазинов, отмеченных стопперами «Покупай Калужское».