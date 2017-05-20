Степанакерт, 20 мая, 2017, 11:34 — ИА Регнум. В результате нарушения перемирия со стороны ВС Азербайджана погиб военнослужащий Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики Карен Даниелян, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР.

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«На оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированной в северном направлении Армии обороны, в результате выстрела со стороны противника смертельное ранение получил военнослужащий Карен Даниелян (1996 г.р.)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ведется расследование для выяснения подробностей случившегося. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошёл 20 мая, в районе 07:20 (06:20 мск) по местному времени.

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Ситуация на линии соприкосновения войск Нагорного Карабаха и Азербайджана обострилась 15 мая, когда ВС Азербайджана обстреляли управляемыми ракетами военный объект армии обороны НКР. В результате был частично повреждён зенитно-ракетный комплекс «Оса».

Вооруженные силы Нагорного Карабаха 16 и 17 мая прибегли к ответным действиям, в результате которых, по данным министерства обороны НКР, у противника есть жертвы.

Нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербайджана осудили сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, а также МИД России.

Дипломаты призвали стороны принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшей эскалации конфликта.