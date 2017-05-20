Киев, 20 мая, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинским военным в Донбассе отправлена новая партия танков Т-80. Об этом украинский президент написал на своей странице в Facebook сегодня, 20 мая.

Танк T-80

«Очередная партия красавцев-танков Т-80 будет Воздушно-десантным войскам Украины на передовую! Работаем дальше для укрепления нашей обороноспособности», — пишет Порошенко.

Танки были сделаны на Харьковском бронетанковом заводе, который входит в структуры «Укроборонпрома».

На данный момент на вооружении ВСУ стоят 22 танка Т-80.