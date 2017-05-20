Сочи, Краснодарский край, 20 мая, 2017, 11:25 — ИА Регнум. В Сочи спасатели завершили поисково-спасательную операцию на месте взрыва бытового газа в Центральном районе курорта. Теперь к работе приступили следователи.

Sochiadm.ru В Сочи после взрыва разрушен дом

Также по теме: Взрыв газа в жилом доме в Сочи: есть погибшие и пострадавшие

По информации ГУ МЧС по Краснодарскому краю, разбор завалов на месте рухнувшего частного дома и поиск выживших вёлся всю ночь. Кроме уже обнаруженной погибшей женщины и травмированного мужчины никто не найден.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о хлопке в частном доме поступило на пульт дежурного в 20:46 19 мая. Взрыв бытового газа произошел не в самом частном доме на улице Грибоедова, а в пристройке к нему. Строение сложилось как карточный домик.

Под завалами были обнаружены двое. Спасатели извлекли из-под обломков тело женщины 50-летней женщины. Молодой человек 25 лет в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

Следственные органы уже начали проверку по факту случившегося. На данный момент неизвестно взорвался газовый баллон или бытовой газ. Причину установят эксперты. Рухнувший дом официально газифицирован не был.