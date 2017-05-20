Нью-Дели, 20 мая, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Более 14 тысяч паломников оказались заблокированными в горах в районе индийского города Бадринатха (штат Уттаракханде) из-за схождения оползня. Об этом сегодня, 20 мая, пишет The Times of India.

Abplive.in Оползень в Индии

Сообщается, что оползень заблокировал участок дороги Ришикеш-Бадринатх, ведущий к храму, из которого возвращались паломники. О пострадавших не сообщается.

Паломники были размещены в гостиницах, жилых домах и других помещениях, расположенных недалеко от храма. Им было предоставлено питание.

Местные власти предпринимают усилия для расчистки дороги. Данные о жертвах или пострадавших не поступали.