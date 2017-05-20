Вашингтон, 20 мая, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Самый титулованный олимпийский чемпион Майкл Фелпс намекнул на то, что может вновь участвовать в Олимпийских играх в 2020 году, соответствующую запись спортсмен сделал 19 мая на своей странице в Instagram.

Agência Brasil Fotografias Майкл Фелпс

Фелпс выложил фотографию, на которой он с другим олимпийским чемпионом — Грантом Хэкеттом позирует на фоне бассейна. Снимок спортсмен сопроводил интересным комментарием.

«Просто два старых парня, возвращающихся в бассейн. @grant__hackett. 2020?», — написал Майкл Фелпс.

Напомним, после окончания Олимпиады в Рио-де-Жанейро 31-летний Фелпс заявил, что покидает спорт. На тот момент он уже был обладателем 23 золотых медалей, трех серебряных и двух бронзовых (всего 28 медалей).

Грант Хэкетт считается одним из величайших пловцов-стайеров всех времен. Он завоевал «вольное» золото на играх в Сиднее, прошедших в 2000 году, победив в заплыве на дистанции 1500 м вольным стилем. Также он получил золотую медаль в Афинах в 2004 году и серебряную в 2008 году в Пекине.

Грант Хэккет попытался вернуться в спорт в 2014 году, но ему не удалось отобраться на Олимпийские игры в Рио. 15 февраля 2017 года спортсмен был арестован в доме своих родителей за то, что вел себя «буйно и агрессивно», потом он снова попал в новостные сводки из-за того, что исчез из своего дома.