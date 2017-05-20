Калуга, 20 мая, 2017, 11:00 — ИА Регнум. Порядка 383 детских оздоровительных учреждений, в том числе 14 загородных лагерей, 339 лагерей с дневным пребыванием, 24 туристических и шесть санаторных оздоровительных лагерей будут работать в 2017 года на территории Калужской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 20 мая в министерстве образования и науки региона.

admoblkaluga.r Выставка детского отдыха «Летние каникулы». Калуга. 2017

Всего в 2017 году в Калужском регионе в оздоровительных лагерях и санаториях планируют отдохнуть около 84 тысяч детей. За счёт средств областного бюджета было закуплено 7912 путёвок для бесплатного летнего отдыха детей из семей льготных категорий.

В преддверии начала оздоровительной кампании педагогические кадры проходят подготовку. Так, в центре по подготовки вожатых при Институте педагогики калужского госуниверситета им. К.Э. Циолковского в этом учебном году прошли специальное обучение свыше 90 человек. Это студенты университета, а также духовной семинарии и духовного училища.

Минобразования области был заключен договор о сотрудничестве c Калужской митрополией о подготовке вожатых для работы в лагерях православной направленности. Молодые люди проходили обучение по нескольким вариантам подготовки, а также приняли участие в выездных семинарах на базе лагерей «Галактика» и «Златоуст».

В настоящее время в регионе завершается санитарно-гигиеническая подготовка учреждений оздоровления, установка нового технологического и холодильного оборудования, ведётся аттестация работников пищеблоков, заключаются договоры на обеспечение лагерей медицинскими кадрами, проводится акарицидная обработка территорий учреждений отдыха от клещей и других насекомых.

Для родителей школьников в Калуге в областном центре дополнительного образования детей имени Ю.А. Гагарина открылась региональная выставка детского отдыха «Летние каникулы». Здесь калужане могут познакомиться с условиями отдыха детей в летних оздоровительных лагерях региона, а также задать интересующие вопросы, касающиеся летнего отдыха и оздоровления детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в летних лагерях отдохнули около 90 тысяч детей Калужской области в возрасте от 7 до 17 лет. Это 92% от общего числа несовершеннолетних, проживающих в регионе.