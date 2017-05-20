Москва, 20 мая, 2017, 10:42 — ИА Регнум. В первом квартале 2017 года в России было продано 13 электромобилей, это на 4 электромобиля меньше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщило 19 мая агентство «Автостат».

Steve Jurvetson Tesla Model X

Более половины проданных электрокаров — это модели Tesla Model X, было приобретено семь экземпляров этих машин. Трое автовладельцев решили приобрести Tesla Model S, ещё трое — Nissan Leaf.

Портал сообщает, что семь из 13 автомобилей состоят на учёте в Москве и Московской области, две машины проданы в Хабаровский край, ещё две — в Приморский край.

Один из электромобилей приобрел житель Санкт-Петербурга, ещё один был зарегистрирован в Ростовской области.

Напомним, ранее агентство «Автостат» сообщало, что в 2015 году в России было продано 116 электромобилей, а в 2016 году — 83.

Больше всего в 2016 году было продано электрокаров от Tesla (39 ед.), на втором месте был Mitsubishi i-MiEV (20 ед.), на третьем — Nissan Leaf (18 ед.).