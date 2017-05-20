Омск, 20 мая, 2017, 10:29 — ИА Регнум. В Омской области, по данным Обь-Иртышского гидрометеоцентра, за сутки вода в Иртыше прибыла на 13 см. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 20 мая, в Сибирском региональном центре МЧС России, подтапливаются пониженные участки местности в Черлакском районе, однако угрозы для людей нет, так как отселение из зоны возможного подтопления проведено заблаговременно.

Исаак Ильич Левитан. Весна. Большая вода. 1897

В поселке Затон подтоплено 34 приусадебных участка и два жилых дома. В ведомстве уточнили, что хозяева подтопленных домов отказались поселиться в пункте временного размещения и находятся у родственников.

Вода подбирается к сельским дорогам. Проезд пока возможен, но допуск транспорта и населения в зоны подтопления ограничен. За порядком на дорогах следят дежурные посты полиции и спасателей, которые в случае необходимости оказывают помощь водителям.

В поселке ведутся работы по минимизации последствий подтопления: организована очистка придомовых сливных канав, прокладка отводных каналов. Спасатели помогают людям поднять либо перенести имущество в безопасные места.

Круглосуточный мониторинг паводковой обстановки продолжается. Жители района проинформированы об осложнении ситуации. По оценкам МЧС, специалистов и техники достаточно для того, чтобы противостоять «большой воде». В районе работает порядка 60 специалистов МЧС России, прибывших из Омска, задействовано 10 единиц техники. Собственные подразделения мобилизовала и районная администрация. Дополнительные противопаводковые мероприятия организованы на территории Усть-Ишимского района, куда движется паводковая волна.

В целом безопасность населения и двух районов обеспечивают 308 человек, 104 единицы техники.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, 19 мая в регионе в режиме видео-селекторной связи состоялось совещание по ситуации с прохождением паводка. Уточнялось, что в Черлакском районе 20−21 мая ожидается повышение уровня реки Иртыш до отметки 630 см. Руководителям на местах было рекомендовано проверить и привести в состояние готовности все силы, средства и системы оповещения граждан для предотвращения ущерба.

Руководству Усть-Ишима также рекомендовано принять превентивные меры для безопасного прохождения паводка. На резервный фонд района поступили бюджетные субсидии в объеме более 420 тыс. рублей. Их планируют направить на усиление земляных насыпей вдоль берегов рек Иртыш и Ишим.

«Главное — обеспечить контроль и своевременное оповещение жителей, чтобы предотвратить ущерб», — прокомментировал заместитель председателя правительства Омской области Игорь Бондарев.

Как уж сообщало ранее ИА REGNUM, по данным МЧС, паводковая волна пришла в Омскую область с территории Казахстана, где в результате снеготаяния возникла необходимость сбросов воды из водохранилища Шульбинской ГЭС. Уровень воды в Иртыше ежедневно повышается в среднем на 10−15 см. Пик паводковой волны ожидается в последних числах мая. С 17 мая на территории Омской области введен режим чрезвычайной ситуации.