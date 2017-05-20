Вашингтон, 20 мая, 2017, 10:22 — ИА Регнум. Вышел финальный трейлер фильма «Мумия» (The Mummy) с Томом Крузом, ролик опубликован 19 мая на Youtube-канале «Официальные трейлеры».

Цитата из к/ф «Мумия». реж Алекс Куртцман. 2017. США Саркофаг

Трейлер интересен тем, что кроме кадров из фильма в нем содержатся комментарии актеров и создателей. Кроме того, ролик достаточно много сообщает о сюжете фильма.

Зритель сможет увидеть, что начнется история с крушения самолёта, в котором летят Том Круз и Аннабелль Уоллис. Героиня Уоллис спасается, а персонаж Круза падает на землю вместе с самолётом.

Затем показывают морг, где Круз внезапно обнаруживает себя целым и невредимым. Далее появляется персонаж, пришедший из глубины веков, которого играет София Бутелла. Демонстрируется, как она без колебаний и с явным наслаждением разносит Лондон.

В ролике показано необычно много кадров из будущего фильма: периодическое бегство от мертвецов, сражения явно получившего неуязвимость Круза с представительницей древнего Египта, перестрелки, автомобильные аварии, тайные лаборатории и гробницы.

Напомним, премьера нового фильма о мумиях в России запланирована на 8 июня 2017 года. Сценарий к картине написали Джон Спэйтс и Кристофер Маккуорри, снимал её режиссёр Алекс Куртцман.