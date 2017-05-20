Каракас, 20 мая, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Мексика является «несостоявшимся государством». Такое заявление Маудро сделал во время телеобращения, которое транслировал сегодня, 20 мая, телеканал Venezuela de Televisiоn.

TENNESSEAN.COM Мексиканские банды

Мадуро заявил, что Мексика превратилась в «несостоявшееся государство из-за насилия, неравенства и наркотрафика». Также президент Венесуэлы заявил, что президент США Дональд Трамп «нападает на Мексику, и в этой стране нет правительства, которое бы защитило» своих сограждан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая Трамп обсудил с президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом ситуацию в Венесуэле. Мадуро считает, что Трамп в ходе пресс-конференции по итогам переговоров унизил Сантоса.

Президент Венесуэлы потребовал, чтобы Трамп «убрал свои грязные руки» от Венесуэлы.

«Хватит уже имперского вмешательства!» — подчеркнул Мадуро.

Напомним, Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, вызванный падением мировых цен на нефть. С начала апреля 2017 года в это стране прошло более 950 масштабных акций протеста против исполнительных властей и президента.