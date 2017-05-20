Париж, 20 мая, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Компании Renault, Chargemaster и Qualcomm объединились для создания технологии подзарядки электрокаров во время движения, об этом 19 мая сообщило британское издание Motoring.

Clément Bucco-Lechat Renault Zoe

Разработчики проводят испытания беспроводного зарядного оборудования на тестовом треке, расположенном на юге Парижа. Оно позволяет заряжать электрокары, движущиеся со скоростью до 100 км/ч.

В основе технологии лежит разработанная компанией Qualcomm из США система беспроводной подзарядки Halo, которая уже используется для подзарядки сейфти-кара BMW i8 на Formula E.

Как сообщают специалисты компании, мощность системы, способной заряжать автомобили на шоссе, составляет 20 кВт, это всего-лишь на 2 кВт меньше, чем у обычного зарядного устройства. Halo позволяет одновременно заряжаться двум автомобилям, передвигающимся по двусторонней трассе, энергия может передаваться в обоих направлениях.

«Мы смогли протестировать и продолжить исследования по динамической беспроводной зарядке на наших автомобилях Kangoo ZE, — сказал Эрик Фонтан, директор программы электромобилей Renault. — Мы видим, что динамическая зарядка — это отличное решение для дальнейшего повышения удобства использования электромобилей».

Напомним, электромобили становятся в ЕС всё популярнее, в 2016 году самым популярным электрокаром стал Renault Zoe, было продано около 21 240 экземпляров данной машины.