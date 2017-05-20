Renault тестирует систему беспроводной зарядки электрокаров на ходу
Париж, 20 мая, 2017, 09:30 — ИА Регнум. Компании Renault, Chargemaster и Qualcomm объединились для создания технологии подзарядки электрокаров во время движения, об этом 19 мая сообщило британское издание Motoring.
Разработчики проводят испытания беспроводного зарядного оборудования на тестовом треке, расположенном на юге Парижа. Оно позволяет заряжать электрокары, движущиеся со скоростью до 100 км/ч.
В основе технологии лежит разработанная компанией Qualcomm из США система беспроводной подзарядки Halo, которая уже используется для подзарядки сейфти-кара BMW i8 на Formula E.
Как сообщают специалисты компании, мощность системы, способной заряжать автомобили на шоссе, составляет 20 кВт, это всего-лишь на 2 кВт меньше, чем у обычного зарядного устройства. Halo позволяет одновременно заряжаться двум автомобилям, передвигающимся по двусторонней трассе, энергия может передаваться в обоих направлениях.
«Мы смогли протестировать и продолжить исследования по динамической беспроводной зарядке на наших автомобилях Kangoo ZE, — сказал Эрик Фонтан, директор программы электромобилей Renault. — Мы видим, что динамическая зарядка — это отличное решение для дальнейшего повышения удобства использования электромобилей».
Напомним, электромобили становятся в ЕС всё популярнее, в 2016 году самым популярным электрокаром стал Renault Zoe, было продано около 21 240 экземпляров данной машины.