Пакистан, 20 мая, 2017, 09:28 — ИА Регнум. В пакистанском городе Шабкадар, расположенном на северо-востоке страны, в результате серии нападений пострадали 15 человек. Об этом сегодня, 20 мая, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM У терроризма нет религии

Сообщается, что неизвестные бросили гранаты в районе школы и в четыре частных дома. По словам представителя полиции города Замана Хана, сотрудники правоохранительных органов уже ведут поиски подозреваемых.

По предварительным данным, в результате серии нападений пострадали 15 человек.

Хан отметил, что на данный момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападения.