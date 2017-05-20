Вологда, 20 мая, 2017, 09:16 — ИА Регнум. В результате пожара в трех многоквартирных жилых дома в Никольске (Вологодская область) пострадали 14 человек. Об этом сегодня, 20 мая, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Vologda-oblast.ru Пожар в Никольском районе. Вологодская область. 2017

Сообщается, что инцидент произошел утром 19 мая. Пожар вспыхнул в деревянной бане, а затем перекинулся на три многоквартирных дома.

К 11:30 пожар был локализован на общей площади около 1 тыс. квадратных метров. К 12:15 открытое горение было ликвидировано. 19 мая сообщалось, что в результате ЧП никто не пострадал.

Однако, по уточненным данным, в результате пожара пострадали 14 человек. Двоим их них потребовалась госпитализация, остальным медицинская помощь была оказана амбулаторно.

Известно, что в сгоревших домах было 22 квартиры. В них проживали 72 человека, в том числе 20 детей.