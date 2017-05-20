Калуга, 20 мая, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Двое детей — трёхлетний мальчик и его семилетняя летняя сестра 18 мая провалились в люк фонтана в парке 1812 года калужского города Малоярославец. По данному факту следственными органами начата проверка. Об этом 20 мая сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела процессуального контроля СУ СКР по Калужской области Дмитрий Одинцов.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Скорая помощь

По его словам, происшествие могло случиться из-за того, что люк фонтана в парке был неплотно закрыт. В ходе проверки следователи планируют назначить судебно-медицинскую экспертизу по состоянию здоровья детей и дадут правовую оценку бездействиям должностных лиц местных органов власти, на которых лежит обязанность по содержанию паркового имущества и в частности фонтана.

Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, сначала на неплотно закрытый люк встал мальчик. Его сестра хотела увести брата, но крышка люка не выдержала тяжести двоих детей, перевернулась, и они упали в яму глубиной до двух метров.

«Мать детей, которая в это в это время укачивала в коляске самого младшего ребёнка, попыталась самостоятельно сдвинуть крышку и помочь своим детям выбраться из ямы, но сделать это удалось лишь когда женщине на помощь поспешили работники расположенного поблизости ресторана», — рассказали очевидцы происшествия.

По предварительным данным, дети отделались ссадинами и ушибами.

Напомним, с начала 2017 года калужскими правоохранителями было выявлено 2565 нарушений закона в сфере, связанной с детьми и подростками. Внесено 517 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено 420 должностных лиц, а к административной — 70. Кроме того, по материалам проверок возбуждено 20 уголовных дел.